В Днепре в результате ДТП погиб депутат (фото, видео)

Водитель ChevroletAveo на высокой скорости не справился с управлением на закруглении дороги и врезался в столб, передает Днепр вечерний.

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От удара на месте погибло три человека - водитель и две девушки. Как выяснилось позднее, за рулем иномарки находился 24-летний депутат Соборного районного совета от партии УКРОП Богдан Назаренко.

Пресс-служба областной полиции сообщила, что по факту смертельного ДТП открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек).

Как сообщал УНИАН, 18 марта в Днепре на улице Сичеславская Набережная, произошло ДТП, в котором погибли три человека, один - госпитализирован.

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