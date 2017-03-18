Смертельное ДТП в Днепре: погибли три человека, один госпитализирован в тяжелом состоянии (фото)

В Днепре, сегодня, 18 марта, на улице Сичеславская Набережная, произошло ДТП, в котором погибли три человека, один - госпитализирован.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

"Аварийно-спасательный отряд спецназначения только что завершил доставать тела погибших в результате ДТП. Событие произошло в 5:20. В результате ДТП погибли три человека и один госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу", - написал Кульбач.