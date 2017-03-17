Украинские инновации: в Днепре ямы на дорогах закрыли мешками с мусором (видео)

Кто закрыл ямы на дорогах мешками с мусором - неизвестно.

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Издалека это выглядит так, будто посреди дороги кто-то расбросал подушки, говорят водители. Таким псевдоремонтом автомобилисты возмущены, и признают: теперь препятствия на пути по крайней мере видно лучше.

Коммунальщики уверяют - дорожное покрытие латали не они.