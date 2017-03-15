Погром офиса Ахметова и "Альфа-Банка" в Киеве: полиция открыла дело (фото)

Вчера во время массовой акции группа лиц повредила здание офисного помещения якобы Ахметова на улице Десятинной и банковское учреждение на Крещатике.

Сначала около 300 активистов подошли к зданию офисного помещения, расположенного на улице Десятинной. Мужчины начали бросать в фасад офиса камни, а затем подожгли несколько дымовых шашек и применили пиротехнические средства, сообщили в ГУ НП в г. Киеве.

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"После этого колонна отправилась в направлении улицы Михайловской, где участники акции повредили стекло служебного автобуса правоохранителей. В завершение члены общественной организации камнями разбили стекло и повредили вывески в банковском учреждении, расположенном на центральной улице столицы", - говорится в сообщении.

Полиция уже начала уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к этому событию, и определяется сумма нанесенного ущерба.

Напомним, 14 марта в Киеве офис Ахметова забросали камнями и петардами. Кроме того, активисты Добровольческого движения ОУН на улице Крещатик забросали пиротехническими средствами помещение "Альфа-Банка".