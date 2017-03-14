В Киеве офис Ахметова забросали камнями и петардами

20:50, 14 марта 2017
Политика
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В Киеве два ряда правоохранителей на улице Десятинная, 3-А, окружили офисное помещение, которое, по утверждению активистов ОУН, принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

Активисты ОУН хотели громить офис Ахметова / Скриншот

Активисты бросают камни в окна офиса, а за спины правоохранителей – пиротехнические средства, в том числе петарды, передает корреспондент УНИАН.

Активистам не удалось оттеснить правоохранителей, и они решили свернуть назад в сторону Майдана.

Окна офиса металлопластиковые, поэтому разбить их активистам не удалось.

Также правоохранители оцепили подходы к зданию, в котором размещается Министерство иностранных дел.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве на Майдане Незалежности прошло вече в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донецкой и Луганской области. В мероприятии принимали участие около 150 человек.

Лидер Добровольческого движения ОУН Николай Кохановский предложил участникам пойти к Администрации президента, а также в офис бизнесмена Рината Ахметова. Коханивский заявил, что надо напомнить Ахметову, что «ему не место в Украине». После этого часть активистов пошли в направлении одного из офисов Ахметова.

Также Коханивский призвал украинцев поджигать магазины «Рошен».

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Теги: #Ахметов#оун#офис