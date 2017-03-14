Активисты ОУН забросали пиротехническими средствами помещение "Альфа-Банка" на Крещатике (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, стеклянные двери и окна на входе в банк частично в трещинах и частично разбиты.

Вплотную к банку активистов не допустили правоохранители, которые в шлемах и других защитных средствах перекрыли подход к банку.

Проезжая часть Крещатика остановлена, потому что на ней находятся активисты.

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Также на проезжей части находятся дополнительные наряды правоохранителей в полной экипировке.

В то же время активисты бросают камни в помещение банка и пытаются оттеснить правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Майдане Незалежности прошло вече в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донецкой и Луганской области. В мероприятии принимали участие около 150 человек.

Лидер Добровольческого движения ОУН Николай Кохановский предложил участникам пойти к Администрации президента, а также в офис бизнесмена Рината Ахметова. Коханивский заявил, что надо напомнить Ахметову, что «ему не место в Украине». После этого некоторые активисты пошли в направлении одного из офисов Ахметова, где забросали камнями и пиротехническими средствами офисное помещение на ул. Десятинной, 3-А, по утверждению активистов ОУН принадлежит олигарху Ринату Ахметову.