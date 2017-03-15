Полиция под Краматорском со стрельбой задержала блокадчиков во главе с Парасюком

Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, после того, как на блокпосте возле Славянска в зону АТО прорвалась колонна автомобилей с неизвестными, у которых может быть оружие, "полицейские приняли необходимые меры для безопасности мирных жителей".

По всем городам Донецкой и Луганской области было направлено ориентирование.

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"Около 22.00 колонна автомобилей была замечена вблизи Краматорска. На требования остановить движение граждане не реагировали и в очередной раз пытались спровоцировать конфликт. С целью пресечения противоправных действий сотрудник полиции произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Оказалось, что это именно та группа лиц, которая ранее осуществила силовой прорыв в зону АТО. Среди граждан оказался народный депутат Владимир Парасюк, который, согласно распространенному ранее заявлению, должен в это время находиться в больнице", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас на место выехала следственно-оперативная группа Краматорского отдела полиции с целью проведения следственных действий. Продолжается проверка.

Ранее Парасюк на своей странице в Facebook сообщал, что по блокадникам был открыт огонь. При этом в геолокации его поста был указан город Краматорск.

Как сообщал УНИАН, по версии полиции, около 19:00 через блокпост на въезде в г. Славянск двигалась колонна из 13 автомобилей, в которых находились свыше 35 человек, что отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

"Вышел нардеп Парасюк, и с угрозами, бранью начал оскорблять полицейских и пытался своими действиями спровоцировать драку. Парасюк дал команду своим людям, которые прибыли с ним в колонне, они вышли. Парасюк возглавил нападение на полицейских. Около 40-45 человек напали на полицейских. Мной было принято решение не применять огнестрельное оружие, поскольку там находился депутат. После того, как они прорвали блокпост, сели в машину и пошли по дороге. 5 сотрудников моего подразделения получили травмы различной степени. Один сотрудник был сбит машиной Парасюка, два сотрудники подразделения получили телесные травмы лица и два сотрудника были забрызганы слезоточивым газом", - рассказал начальник подразделения полиции, которое дежурило в Славянске, полковник Юрий Голубан.