Конфликт с полицией на блокпосту в Славянске: в соцсетях пишут, что пострадал нардеп Парасюк (видео)

Участники конфликта утверждают, что их избили и распылили газ. Также сообщается, что в его ходе пострадал народный депутат Владимир Парасюк.

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"Травили газом из баллончиков всех, включая и народного депутата. В результате трое, в том числе Парасюк, госпитализированы (ожог легких газом)", - говорится в сообщении сторонницы блокады "ДНР" и "ЛНР" Лауры Литвиненко.

Вскоре она уточнила, что Парасюк отказался от госпитализации и сейчас движется на редут "Запорожье", в Бахмут.

Ранее в полиции заявили, что около 19:00 через блокпост на въезде в г. Славянск двигалась колонна из 13 автомобилей, в которых находились свыше 35 человек, отказавшихся проходить стандартную проверку и спровоцировавших конфликт.