Возле Славянска произошел конфликт между силовиками и блокадчиками, есть пострадавшие (фото, видео)

Сотрудники полиции, которые несут службу на блокпосту, объяснили гражданам, что они въезжают с оружием в зону проведения АТО и попросили проверить документы на оружие. Однако указанные лица предоставить документы отказались, сообщили в ГУ НП в Донецкой области.

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"В результате словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого граждане препятствовали полицейским исполнять свои служебные обязанности по обеспечению публичной безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, присутствующий на месте народный депутат начал наносить удары сотрудникам полиции и пытался вырвать оружие у полицейских. При этом его имя в ГУ НП не назвали.

"В результате конфликта 7 сотрудников полиции Донетчины получили телесные повреждения различной степени тяжести и сейчас находятся в больнице", - отметил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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