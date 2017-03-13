В Украину из Омана вернулись 7 членов экипажа судна-банкрота Free Neptune (флаг Либерии), еще 15 украинских моряков остаются в критической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Одессе заявил глава Национальной ассоциации защиты прав граждан Игорь Зозуля.

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По его словам, с судна, оказавшегося в плену в июле 2015 года, прибыли пять одесситов и два жителя Мариуполя.

Как отметил Зозуля, судно Free Neptune с экипажем из 22 человек (все – граждане Украины) летом 2015 года зашло в порт Маскат (Султанат Оман) для пополнения запасов воды и провизии, однако оператор судна – греческая компания Free Вulkers SA – отказался оплатить данную поставку местному агенту.

«Позже стало известно, что владелец судна – банкрот: имеет немалые долги, в том числе, перед банками. Моряки оказались брошенными на плавучей тюрьме. То, с чем они столкнулись, не вмещается ни в какие рамки. Провизия и вода практически не доставляются. Экипаж находится в изоляции, вынужден был объявить голодовку – вывесили на борту простыни с соответствующими надписями, и фотография попала в СМИ», - рассказал Зозуля.

По его словам, в ассоциацию обратились 7 прибывших моряков, которые рассказали о том, что ситуация на судне – критическая. На борту остаются 15 членов экипажа практически без воды, еды и медицинских препаратов.

По словам представителя благотворительного фонда помощи морякам «Ассоль» Анны Муруговой, удалось выяснить, что при отправке моряков в рейс на вышеназванном балкере судовладелец уже был в стадии банкротства. Однако об этом не был поставлен в известность экипаж. Одесситы нанимались через крюинговую компания Dgerela Maritime Services (Одесса), мариупольцы – через Euromariner (Мариуполь).

«Семь из двадцати двух членов экипажа репатриированы за счет государства флага Либерии, остальные остались на судне – требуют выполнения контракта со стороны греческого судовладельца-банкрота», - сказала Муругова.

Как отметил представитель юридической компании Legal Consulat Grup (Одесса) Игорь Слабосильный, в настоящее время принимаются меры для того, чтобы судовладелец-банкрот после продажи имущества выплатил морякам задолженность, которая в общей сложности превышает 680 тыс. долл.

Как пояснил Слабосильный, балкер Free Neptune оценивается в 2 млн долл., однако задолженность его владельца перед банком-кредитором гораздо больше – 3 млн долл.

«Поэтому ищем пути, чтобы в первую очередь была выплачена зарплата морякам», - подчеркнул юрист.

По словам одного из прибывших в Одессу членов экипажа, электромеханика Михаила Новикова, моряки вынуждены готовить еду прямо на палубе, используя для разведения огня различные деревянные конструкции судна, включая трапы. Питьевой воды крайне мало.

«Нет воды на жизнеобеспечения судна, туалеты не смываются, души не работают. При этом жара до плюс 50 градусов. Продукты, которые были выданы на 10 дней, команда вынуждена «растянуть» на месяц», - подчеркнул Новиков.

Он добавил, что с марта 2016 года команда не была на суше. Исключение – трое моряков, которым в мае прошлого года понадобилась срочная медпомощь.

Отмечается, что экипаж Free Neptune неоднократно обращался в различные инстанции, включая МИД Украины, Администрацию флага в Либерии, ITF (Международная федерация транспортных рабочих) и пр., но ситуация с выплатой зарплаты не разрешилась.