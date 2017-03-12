В Луганской области пропали трое мужчин: полиция считает, что их могли похитить боевики

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Отмечается, что 11 марта в 23.00 в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение о том, что на обочине объездной дороги между поселками Бобровое и Боровское обнаружен пустой автомобиль «Ford Transit Connect» белого цвета с открытыми дверями.

По предварительной информации, на нем ехали трое мужчин - отец с сыном (в возрасте 51 год и 31 год) и 23-летний парень.

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«Мужчины были одеты в камуфлированную одежду. Их судьба в настоящее время неизвестна. На связь они не выходят», - говорится в сообщении.

Ранее в этом районе был захвачен в плен военнослужащий ВСУ. Неподалеку от места происшествия расположено село Арентово, которое граничит с линией разграничения, с территорией, не подконтрольной украинской власти. Поэтому одной из вероятных версий полиция рассматривает похищение мужчин в плен диверсионно-разведывательной группой боевиков.

Сотрудники полиции вместе с военнослужащими ВСУ проводят все возможные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавших мужчин.

Полиция обращается с просьбой к гражданам - жителям области, для личной безопасности не использовать камуфлированную одежду в повседневной жизни.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО активизировались вражеские диверсионные группы.