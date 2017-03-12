В зоне АТО активизировались вражеские диверсионные группы - разведка
Украинская разведка фиксирует активизацию вражеских диверсионно-разведывательных групп в зоне проведения антитеррористической операции.
Об этом Главное управление разведки Министерства обороны сообщает на странице в Facebook.
"Активизировалась деятельность диверсионно-разведывательных групп противника, личный состав которых прошел соответствующую подготовку под руководством российских инструкторов", - говорится в сообщении.
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В управлении разведки отметили, что сеть учебных центров по подготовке диверсантов развернута как на временно оккупированных территориях, так и в приграничных с Украиной районах Российской Федерации.
Как известно, ранее в зоне АТО военные обнаружили снайперскую группу оккупантов, один снайпер был уничтожен.