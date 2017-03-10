Жертву ограбления на 4 миллиона гривень в Киеве госпитализировали после неудачного преследования преступников

Как сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве, сегодня около 15.00 в дежурную часть столичной полиции позвонили свидетели, которые слышали стрельбу в Печерском районе.

По вызову выехала патрульная полиция и следственно-оперативная группа, на месте происшествия изъяли стреляные гильзы. Также правоохранители опросили местных жителей, возможных свидетелей и очевидцев. Потерпевшего не было, поскольку, как узнали впоследствии полицейские, он пытался преследовать автомобиль нападавших, отмечается в сообщении.

Читайте такжеПолиция озвучила версию расстрела бизнесмена в Киеве

В городе ввели соответствующий оперативный план и начали поиски злоумышленников.

Впоследствии к правоохранителям обратился 28-летний киевлянин, который сообщил, что на него напали четверо неизвестных в балаклавах и с оружием, как только он вышел из автомобиля. «Они ранили мужчину в руку, ногу и живот, после чего выхватили из салона машины сумку с четырьмя миллионами гривен и уехали на автомобиле «Фольксваген Пассат». Потерпевший пытался преследовать злоумышленников, но на проспекте Бажана потерял их из поля зрения. Лишь после этого обратился к правоохранителям», - проинформировали в полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Печерского и Главного управления столичной полиции. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Начато уголовное производство.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для задержания злоумышленников.

Потерпевший с огнестрельными ранениями находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь. Предварительно установлено, что оружие, которое неизвестные применили в отношении потерпевшего, было травматическим, говорится в сообщении.