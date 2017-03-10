Жертву ограбления на 4 миллиона гривень в Киеве госпитализировали после неудачного преследования преступников
В Киеве неизвестные похитили у мужчины сумку с 4 млн грн, применив против него оружие. В полиции рассказали подробности инцидента.
Как сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве, сегодня около 15.00 в дежурную часть столичной полиции позвонили свидетели, которые слышали стрельбу в Печерском районе.
По вызову выехала патрульная полиция и следственно-оперативная группа, на месте происшествия изъяли стреляные гильзы. Также правоохранители опросили местных жителей, возможных свидетелей и очевидцев. Потерпевшего не было, поскольку, как узнали впоследствии полицейские, он пытался преследовать автомобиль нападавших, отмечается в сообщении.
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В городе ввели соответствующий оперативный план и начали поиски злоумышленников.
Впоследствии к правоохранителям обратился 28-летний киевлянин, который сообщил, что на него напали четверо неизвестных в балаклавах и с оружием, как только он вышел из автомобиля. «Они ранили мужчину в руку, ногу и живот, после чего выхватили из салона машины сумку с четырьмя миллионами гривен и уехали на автомобиле «Фольксваген Пассат». Потерпевший пытался преследовать злоумышленников, но на проспекте Бажана потерял их из поля зрения. Лишь после этого обратился к правоохранителям», - проинформировали в полиции.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Печерского и Главного управления столичной полиции. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Начато уголовное производство.
Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для задержания злоумышленников.
Потерпевший с огнестрельными ранениями находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь. Предварительно установлено, что оружие, которое неизвестные применили в отношении потерпевшего, было травматическим, говорится в сообщении.