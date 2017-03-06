В Харькове молодежь двух районов пыталась устроить массовую драку (видео)

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Правоохранителям, которые прибыли на место, удалось предотвратить массовые беспорядки. Но за полчаса неподалеку от места столкновения раздался выстрел.

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В полиции заверяют, что ранее судимый 30-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 21-летним парнем и выстрелил ему в руку из пистолета. Стрелка задержали, а пострадавшего отправили в больницу.

Ранее сообщалось, что в центре Львова местные жители подрались с белорусами.