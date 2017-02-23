В центре Львова местные жители подрались с белорусами (видео)

В центре Львова ночью у отеля произошла драка между местными жителями и гражданами Беларуси. Об этом ТСН сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

"Около 1:00 на оперативный номер 102 поступило сообщение, что происходит массовая драка возле гостиницы "Львов" на проспекте Чорновила", - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, между гражданами возник конфликт, который перерос в драку.

К тому же один из местных жителей вел себя агрессивно в отношении полицейских и обзывал их, на 31-летнего мужчину был составлен протокол за мелкое хулиганство.

Позже также стало известно, что утром с ушибами к врачам обратились трое белорусов, которых после оказания медпомощи отпустили.

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В настоящее время все лица, которые принимали участие в драке, установлены, правоохранители устанавливают все подробности инцидента.

В свою очередь активист и депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич написал на странице паблика "Варта" в Facebook, что якобы в драке были замешаны люди, которые представлялись националистами. Также была информация, что в инциденте принимали участие представители "Правого сектора", однако ее опровергли в организации.

"Кроме того, что белорусы были в алкогольном опьянении и в два ночи возвращались в отель, кричали и вели себя хамски, так там действительно был автобус, который вернулся с митинга из Киева, все люди - Львов и Львовская область, белорусам сделали замечание, но белорусы не понимали украинский язык и не понимали, что им объясняют, и тогда все началось", - добавил Зинкевич.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Как сообщалось ранее, в Одессе задержали дезертира, разбившего несколько автомобилей во время драки в центре города.