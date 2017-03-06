В Одесской области в результате обрушения нежилого здания погиб мальчик

"В 15:05 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в пгт Любашевка по ул. Привокзальной возникло обрушение железобетонной балки перекрытия дверного проема и частичное обрушение крыши одноэтажного нежилого здания, ориентировочно на площади 20 м2. В результате происшествия погиб мальчик 2005 г.р., и получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга мальчик 2005 г.р. Погибшего мальчика в 16:05 спасатели изъяли из-под завала", - сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

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Согласно сообщению, пострадавший мальчик на карете скорой медицинской помощи госпитализирован в Любашевскую районную больницу.