В Чернигове спасатели завершили разбор завалов общежития, в котором обрушилась стена

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Черниговской области, в 16:30 13 декабря поисково-спасательные работы и работы по разборке завала в жилом доме Чернигова завершены.

Объект передан под охрану Национальной полиции Украины.

Всего к выполнению работ было привлечено 138 человек и 44 единицы техники, в том числе: от ГСЧС – 77 человек, 18 единиц техники, от МВД – 28 человек, 11 единиц техники, от Минздрава – 6 человек и 2 единицы техники, от коммунальных служб города – 27 человек и 13 единиц техники.

Как сообщила пресс-служба Черниговского городского совета, исполнительный комитет городского совета сегодня на своем внеочередном заседании выделил матери женщины, погибшей в результате обвала стены, материальную помощь в размере 50 тыс. грн.

Помощь выделена за счет средств городского бюджета, предусмотренных на 2016 год как «Другие расходы на социальную защиту населения».

По словам городского головы Владислава Атрошенко, материальную помощь получат и остальные пострадавшие.

Людей, которые сейчас поселены в гостиницы, планируют в ближайшее время расселить по другим общежитиям. Также после разборки завалов они смогут зайти в здание общежития в сопровождении полиции, чтобы забрать свои вещи.

Распоряжением городского головы, подписанном сегодня, введен временный запрет на осуществление регистрации места жительства физических лиц в доме по адресу ул. Попудренко, 16 в городе Чернигове, чтобы предупредить возможные злоупотребления с получением компенсации.

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Как сообщал УНИАН, в Чернигове 12 декабря ориентировочно в 16:20 произошел обвал в одном из подъездов четырехэтажного общежития, расположенного по ул. Попудренко, 16. Вследствие обвала незначительные травмы получили 7 человек. Еще два человека оказались под завалами.

По данным ГСЧС, в здании произошло обрушение плит перекрытия с первого по четвертый этаж (8 квартир) и разрушения наружной стены с фасадной стороны.

Спасатели достали из-под завалов живым подростка и тело погибшей женщины 1991 года рождения.

По последней версии следствия, причиной обрушения стало аварийное состояние здания.

По данным ГСЧС, в общежитии проживало 196 жителей. Все они отселены в гостиницы и к родственникам.