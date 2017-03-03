В центре Одессы столкнулись четыре автомобиля, пострадал ребенок (фото)

Об этом сообщает Думская. Отмечается, что водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями ВАЗ 2101, Audi и Daewoo.

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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы, водитель Hyundai имел признаки алкогольного опьянения. 44-летнего мужчину сопроводили в медицинское учреждение для прохождения экспертизы.

В результате ДТП пострадала 4-летняя девочка, пассажир Audi. Она доставлена в больницу.

Ранее сообщалось, что в Одессе автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие.