В центре Одессы столкнулись четыре автомобиля, пострадал ребенок (фото)
17:55, 03 марта 2017Происшествия
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В Одессе на улице Льва Толстого произошло ДТП с участием четырех машин.
Об этом сообщает Думская. Отмечается, что водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями ВАЗ 2101, Audi и Daewoo.
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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы, водитель Hyundai имел признаки алкогольного опьянения. 44-летнего мужчину сопроводили в медицинское учреждение для прохождения экспертизы.
В результате ДТП пострадала 4-летняя девочка, пассажир Audi. Она доставлена в больницу.
Ранее сообщалось, что в Одессе автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие.
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