В Одессе автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие (фото)
15:13, 01 марта 2017Происшествия
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В Одессе, на проспекте Академика Глушко, произошло ДТП. Водитель иномарки, выезжая со стоянки врезался в остановочный комплекс и придавил пешехода, который находился внутри остановочного комплекса.
Об этом сообщает 048.ua.
В пресс-службе патрульной полиции эту информацию подтвердили, отметив, что речь идет об остановке "Океан".
Пострадавшего госпитализировали. позже стало известно, что ДТП произошло из-за ошибки автомобилиста. Об этом также сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.
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"Водитель не справился с управлением авто во время движения. Признаков алкогольного опьянения нет, но водитель будет доставлен на медэкспертизу", - заявили в пресс-службе.
Сейчас на месте работают следователи. У пострадавшего, по предварительным данным, сломана нога.
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