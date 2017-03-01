В Одессе автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие (фото)

Об этом сообщает 048.ua.

В пресс-службе патрульной полиции эту информацию подтвердили, отметив, что речь идет об остановке "Океан".

Пострадавшего госпитализировали. позже стало известно, что ДТП произошло из-за ошибки автомобилиста. Об этом также сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

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"Водитель не справился с управлением авто во время движения. Признаков алкогольного опьянения нет, но водитель будет доставлен на медэкспертизу", - заявили в пресс-службе.

Сейчас на месте работают следователи. У пострадавшего, по предварительным данным, сломана нога.

Ранее в Харькове мусоровоз протаранил остановку.