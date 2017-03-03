Взрыв на шахте во Львовской области: появилось видео с выжившими в аварии горняками

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов 3 марта в ожоговое отделение 8-й клинической больницы города Львов с травмами и ожогами различной степени тяжести госпитализированы 20 человек, из которых два в тяжелом состоянии№, - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 2 марта в 12.46 в селе Глухов Сокальского района на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" (горизонт 550 метро) произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли восемь горняков. На момент взрыва в шахте находились 172 шахтёра. Работа шахты по добыче угля временно приостановлена.

Сегодня в Украине объявлен день траура по погибшим горнякам.