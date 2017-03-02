Обвал шахты на Львовщине: самому младшему погибшему горняку было 19 лет

Об этом на месте трагедии заявил председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка, сообщается на сайте ЛОГА.

"Согласно предварительным выводам, на шахте произошла вспышка метана. Однако, что стало непосредственной причиной взрыва, а также виновных лиц, которые будут привлечены к ответственности, установит комиссия. Она и предоставит конечные выводы", - отметил председатель ОГА.

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По его словам, 8 горняков погибли, еще 14 находятся с различными степенями ожогов в больнице.

"Мы можем говорить о восьми летальных случаях. Самому младшему из погибших было 19 лет, а самому старшему - 42. Среди них - начальник участка, горный мастер и шесть шахтеров", - сказал Синютка.

Он добавил, что еще 14 шахтеров находятся в ожоговом отделении Червоноградской больницы. Их общее состояние - средней тяжести. "При необходимости мы готовы обеспечить горнякам лечение от ожогов за рубежом", - отметил председатель ЛОГА.

Глава Львовской области подчеркнул, что на шахте "Степная" осуществлялись работы по открытию новой лавы для увеличения объемов добычи.

По его словам, все шахтеры уже подняты на поверхность, разрушений внутри шахты не обнаружено. На момент взрыва в шахте находились более 100 горняков.

Как сообщал УНИАН, 2 марта во Львовской области в селе Глухов Сокальского района прогремел взрыв на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь".