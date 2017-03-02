В Киеве очевидцы запечатлели полицейскую погоню за угнанной маршруткой (видео)

На первой видеозаписи видно, как два патруля полиции преследуют маршрутку, на второй запечатлен момент, как преступник останавливает транспорт возле станции городской электрички и выбегает из него.

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Ранее УНИАН сообщал, что 2 марта в Киеве на улице Малышко, 15, возле АТБ мужчина, угрожая пистолетом, выбросил водителя из маршрутки №544 с пассажирами и открыл огонь, люди успели выбежать.

В ходе погони злоумышленник протаранил два автомобиля. В результате он бросил маршрутку возле станции городской електрички. Преступнику удалось скрыться. Полиция Киева обнародовала его фоторобот.