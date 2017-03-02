Угонщик маршрутки в Киеве целился в толпу людей - СМИ
В Киеве угонщик маршрутки, которого сейчас ищет полиция, убегая от полицейских, на станции городской электрички целился в толпу людей.
Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на очевидца.
Наталья стала свидетелем того, как преступник, который ранее угнал маршрутку, скрываясь от полиции, на станции городской электрички на Троещине целился в толпу людей. Остановить преступника пытался ее зять, вооруженный травматическим пистолетом. В итоге мужчина сам получил ранение в ногу.
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"(Зять., - ред.) увидел, как этот преступник целился в толпу людей и женщине наставил пистолет прямо в грудь. И он ему сказал: "Стой, стрелять буду!". Выстрелил в воздух. Он отвернулся, но он не ожидал, что он ему выстрелит прямо в ногу. Он (преступник., - ред.) ему выстрелил в ногу. Он (зять., - ред.) за ним еще бежал по лестнице и возле столба упал. А полиция побежала за ним дальше", - рассказала Наталья.