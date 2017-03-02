Угонщик маршрутки в Киеве целился в толпу людей - СМИ

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на очевидца.

Наталья стала свидетелем того, как преступник, который ранее угнал маршрутку, скрываясь от полиции, на станции городской электрички на Троещине целился в толпу людей. Остановить преступника пытался ее зять, вооруженный травматическим пистолетом. В итоге мужчина сам получил ранение в ногу.

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"(Зять., - ред.) увидел, как этот преступник целился в толпу людей и женщине наставил пистолет прямо в грудь. И он ему сказал: "Стой, стрелять буду!". Выстрелил в воздух. Он отвернулся, но он не ожидал, что он ему выстрелит прямо в ногу. Он (преступник., - ред.) ему выстрелил в ногу. Он (зять., - ред.) за ним еще бежал по лестнице и возле столба упал. А полиция побежала за ним дальше", - рассказала Наталья.