Столкновения между блокадчиками и "титушками" в Кривом Торце: полиция показала видео инцидента

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба полиции Донецкой области.

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На видеозаписи видны "титушки" в медицинских масках. Кроме того, можно увидеть, как один из блокадчиков взял ружье и выстрелил в воздух, после чего "титушки" убежали.

"Нацполиции по факту приезда гостей в хирургических масках к блокировщикам поезда и организованной там драки пришлось вмешаться. Кто-то рабочий, кто-то признается, что дали 100 гривень", - написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

Ранее начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил о задержании 37 человек, которые совершили нападение на участников блокады оккупированных территорий Донбасса.

28 февраля участники блокады сообщали на странице Штаба в Facebook, что вооруженные "титушки" начали в Кривом Торце штурм их позиций преобладающими в 5-6 раз силами. «Получил легкое ножевое ранение в ногу один из защитников редута», нападающие пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут», - заявили в Штабе блокады.