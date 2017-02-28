Блокадчики заявили о штурме "титушками" их позиций в Кривом Торце

Участники блокады на странице Штаба в Facebook сообщают, что вооруженные "титушки" штурмуют превосходящими силами (в 5-6 раз больше).

Блокадчики утверждают, что для прикрытия рядом присутствуют пенсионерки и телекамеры, полиция якобы полностью бездействует.

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"Получил легкое ножевое ранение в ногу один из защитников редута. Пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут", - говорится в сообщении Штаба блокады.

По предварительным данным участников блокады, "титушки" — с одной из охранных фирм Ахметова и Нусенкиса. Отмечается, что редутам отправлена помощь; подкрепление подтягивается и к "титушкам", сейчас идет бой", - утверждают в Штабе.

В то же время начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил о задержании 37 человек, которые совершили нападение на участников блокады оккупированных территорий Донбасса.

Как сообщал УНИАН, в конце января ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. С 10 февраля поставки угля были полностью прекращены. Под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей промышленности, в частности, металлургии, и потребителей минимум 9 областей страны.

В этой связи 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые предусматривают сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.

Блокаду уже осудили представители Евросоюза и США. При этом президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнули недопустимость такой формы протеста, поскольку она прямо влияет на экономику страны и рискует спровоцировать негативные процессы, а именно - сокращение производства, потерю валютной выручки и рост безработицы в металлургии и энергетике.