В Одессе на улице застрелили предполагаемого родственника "вора в законе"

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Нацполиции в Одесской области, убитого обнаружили в Суворовском районе города, на проспекте Добровольского.

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«Со слов местных жителей, было несколько выстрелов. Жертве – около 40 лет», - сказал полицейский. Установлено, что потерпевший умер в результате огнестрельного ранения. По некоторым данным, он находился в родственных связях с одним из «воров в законе».

Проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия. Рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе заказное убийство. Официально в полиции факт убийства пока не комментируют.