В Киеве из гранатомета выстрелили по недостроенному дому (фото)

Об этом сообщает полиция Киева.

В результате инцидента на дачном массиве Осокорки в Дарницком районе никто не пострадал. На чердаке хозяин дома обнаружил фрагмент заряда от гранатомета РГД-22 и вызвал полицию.

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В недостроенном доме правоохранители обнаружили и изъяли хвостовик от патрона ручного гранатомета.

Отмечается, что правоохранители начали уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование продолжается.

Ранее в центре Львова нашли тайник с современной взрывчаткой.