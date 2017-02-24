В Киеве из гранатомета выстрелили по недостроенному дому (фото)
18:15, 24 февраля 2017Происшествия
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В Дарницком районе Киева неизвестный выстрелил из ручного гранатомета по недостроенному дому.
Об этом сообщает полиция Киева.
В результате инцидента на дачном массиве Осокорки в Дарницком районе никто не пострадал. На чердаке хозяин дома обнаружил фрагмент заряда от гранатомета РГД-22 и вызвал полицию.
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В недостроенном доме правоохранители обнаружили и изъяли хвостовик от патрона ручного гранатомета.
Отмечается, что правоохранители начали уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование продолжается.
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