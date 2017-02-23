Во Львовской области на взятке задержали работника таможни (фото)

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Сегодня, 23 февраля 2017 года рамках расследования уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины следователями прокуратуры Львовской области совместно с работниками управления внутренней безопасности ДФС задержан с поличным при очередном получении неправомерной выгоды в размере 1 200 грн старшего инспектора таможенного поста «Угринов» Львовской таможни ДФС", - сказано в сообщении.

Читайте такжеНа Днепропетровщине будут судить начальника пожарной части, который погорел на взятке

Взятку таможенник требовал и получил от гражданина Украины за "беспрепятственное пересечение границы".

Ранее сообщалось, что на филиале "Укрзализныци" в Киевской области чиновники присвоили почти 50 миллионов.