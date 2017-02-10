На филиале "Укрзализныци" в Киевской области чиновники присвоили почти 50 миллионов - прокуратура

Как установили правоохранители, в течение 2015-2016 годов служащие регионального филиала "Укрзализныци" вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением в сговоре с руководством фиктивных частных предприятий, присвоили почти 50 млн гривень государственных средств.

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«При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области идет досудебное расследование в уголовном деле по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Работники прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины вчера, 9 февраля, провели 5 санкционированных обысков в Харькове. «В ходе проведения следственных действий правоохранительные органы обнаружили и изъяли документы и компьютерную технику, подтверждающие незаконные операции с целью присвоения государственных средств», - говорится в сообщении.

Расследование продолжается. Решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 7 - 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.