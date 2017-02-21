В Харькове неизвестные сожгли Toyota Prius (видео)
20:47, 21 февраля 2017Происшествия
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Минувшей ночью в Харькове неизвестные сожгли автомобиль Toyota Prius.
Иномарку быстро потушили / скриншот
Об этом NewsRoom сообщили источники в правоохранительных органах.
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Инцидент произошел возле дома №19 по улице Олимпийской. Около 18:00 в полицию обратилась владелица иномарки и сообщила, что неизвестный злоумышленник облил ее автомобиль неизвестным веществом и поджег. Прибывшие на место спасатели быстро потушили иномарку.
В результате возгорания пострадал моторный отсек и салон авто. Принимается решение о квалификации происшествия. По собственной информации NewsRoom, владелица авто работает нотариусом.
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