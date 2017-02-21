Оккупанты в Крыму устроили обыск в доме крымского татарина и задержали несколько человек

Как сообщает "Крым.Реалии", эту информацию подтвердил крымский адвокат Эмиль Курбединов. После проведения обыска силовики увезли несколько мужчин. ​По словам очевидцев, задержанные пришли поддержать Марлена Мустафаева, в доме которого проводили обыск. Среди задержанных – Осман Арифм, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Риза Изетов, Алим Каримов, Валид Абу Фарид, Сейран Муртазаев, имена остальных задержанных пока неизвестны.

Перед тем как задержать людей, российские силовики по мегафону заявили, что собравшиеся нарушают законодательство о проведении массовых мероприятий. Глава ЦИК Курултая Заир Смедляев в Фейсбуке сообщил, что задержанных «везут в Киевский районный отдел полиции Симферополя».​

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Как сообщил "Крым.Реалии" корреспондент "Радио Свобода", самого Марлена Мустафаева задержали по дороге на работу и увезли в «Центр Э». Дома остались жена и мать Мустафаева, а также его четырехмесячный ребенок. Обыск уже закончился.​

Как ранее сообщал УНИАН, лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что российские власти проводят замену населения в оккупированном Крыму, завозя туда россиян и стимулируя "добровольную эмиграцию" крымских татар.