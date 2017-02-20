В Одесской области в результате взрыва разрушен дом: есть погибшие (фото)

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, к месту происшествия в 10:35 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что в результате взрыва произошло разрушение кровли и несущей стены здания, пожар распространился на площади 100 кв. м.

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Согласно сообщению, спасателями пожар в 11:24 был локализован и в 11:42 ликвидирован. По предварительной информации, полученной от соседей, под завалами могут находиться 2 человека.

"В ходе разбора завалов в 12:08 был обнаружен один погибший человек, а в 12:38 - второй, данные устанавливаются. Дальнейшие поисково-спасательные работы продолжаются", - сообщили спасатели.

К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлечены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.