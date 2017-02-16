В Киеве целый квартал залило кипятком из-за прорыва трубопровода (фото, видео)

ЧП произошло сегодня, 16 февраля, в Киеве, на пересечении улиц Кириловской и Вышгородской, передает dtp.kiev.ua.

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"Там произошел прорыв горячей воды. Квартал полностью оказался в кипятке", - говорится в сообщении. Из-за этого было затруднено движение автотранспорта на перекрёстке ул.Кирилловская/ул.Сырецкая.

Напомним, ранее в Киеве на Бессарабке прорвало трубу с горячей водой: видимость на дороге была ограничена. В частности, горячая вода залила улицу, в том числе и проезжую часть.