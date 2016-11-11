В Киеве на Бессарабке прорвало трубу с горячей водой: видимость на дороге ограничена

Об этом сообщает очевидец происшествия Алексей Середюк на своей странице в Facebook

В частности, горячая вода залила улицу, в том числе и проезжую часть.

"На Бессарабке прикольно. Если открыть окно, можно ошпариться. А у киевлян нет отопления", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве 10 ноября, на спуске с Дарницкого моста произошло массовое ДТП, в результате которого сразу 11 автомобилей столкнулись "паровозиком", при этом некоторые очевидцы насчитали даже 12 машин.