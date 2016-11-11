В Киеве на Бессарабке прорвало трубу с горячей водой: видимость на дороге ограничена
12:33, 11 ноября 2016Происшествия
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В Киеве на Бессарабке прорвало трубу с горячей водой.
Видимость на дороге ограничена из-за пара / facebook.com/borgeze.alex
Об этом сообщает очевидец происшествия Алексей Середюк на своей странице в Facebook
В частности, горячая вода залила улицу, в том числе и проезжую часть.
"На Бессарабке прикольно. Если открыть окно, можно ошпариться. А у киевлян нет отопления", - написал он.
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Как сообщал УНИАН, в Киеве 10 ноября, на спуске с Дарницкого моста произошло массовое ДТП, в результате которого сразу 11 автомобилей столкнулись "паровозиком", при этом некоторые очевидцы насчитали даже 12 машин.
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