Подземный взрыв в центре Киева: спасатели назвали причину инцидента (видео)

18:08, 14 февраля 2017
Происшествия
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Спасатели сообщили, что причиной подземного взрыва в центре Киева могло стать короткое замыкание силового кабеля, который проходил под тротуаром.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Также отмечается, что один из пострадавших пешеходов получил ожоги лица. Однако, от госпитализации пострадавшие отказались.

Как сообщалось, в Киеве на ул. Короленковской, недалеко от станции метро "Олимпийская", прогремел подземный взрыв. 

Сообщалось, что из-под земли вылетел столб огня, пострадали два пешехода, на которых загорелась одежда.

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Теги: #Киев#огонь#взрыв