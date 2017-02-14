Подземный взрыв в центре Киева: спасатели назвали причину инцидента (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Также отмечается, что один из пострадавших пешеходов получил ожоги лица. Однако, от госпитализации пострадавшие отказались.

Как сообщалось, в Киеве на ул. Короленковской, недалеко от станции метро "Олимпийская", прогремел подземный взрыв.

Сообщалось, что из-под земли вылетел столб огня, пострадали два пешехода, на которых загорелась одежда.