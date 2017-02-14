Взрыв в центре Киева: из-под земли вылетел столб огня (фото)

Об этом сообщает "Магнолия ТВ".

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"Еще несколько минут назад два человека спокойно шли вдоль улицы ул. Короленковская, что на правом берегу Киева ... Прямо под ногами прохожих прогремел мощный взрыв. Из-под земли вылетел столб огня. По словам свидетелей, одежда мужчин моментально загорелась", - говорится в сообщении.

Что стало причиной взрыва пока не известно.

Ранее сообщалось, что в Одесской области мощный взрыв газа разрушил дом.