Во время заседания по делу 2 мая в Одессе неизвестные пытались пронести в суд оружие (фото)
15:09, 13 февраля 2017Происшествия
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13 февраля в Малиновском районном суде проходит очередное заседание по "делу 2 мая". У двух активистов, пытавшихся попасть на заседание, во время поверхностного осмотра сотрудники полиции нашли телескопическую дубинку и пистолет.
Предметы изъяли и направили на экспертизу. / Первый городской
Об этом рассказал начальник управления превентивной деятельности Иван Ищенко, передает "Первый Городской".
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Найденные предметы изъяли и направили на экспертизу. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа.
Отметим, сегодня должен решаться вопрос о продлении меры пресечения подсудимыми, содержащимся под стражей.
Фото: Первый городской
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