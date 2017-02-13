Во время заседания по делу 2 мая в Одессе неизвестные пытались пронести в суд оружие (фото)

15:09, 13 февраля 2017
Происшествия
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13 февраля в Малиновском районном суде проходит очередное заседание по "делу 2 мая". У двух активистов, пытавшихся попасть на заседание, во время поверхностного осмотра сотрудники полиции нашли телескопическую дубинку и пистолет.

Первый городской

Об этом рассказал начальник управления превентивной деятельности Иван Ищенко, передает "Первый Городской".

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Найденные предметы изъяли и направили на экспертизу. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа.

Отметим, сегодня должен решаться вопрос о продлении меры пресечения подсудимыми, содержащимся под стражей.

Первый городской

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Теги: #Одесса#полиция#оружие