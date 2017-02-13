Во время заседания по делу 2 мая в Одессе неизвестные пытались пронести в суд оружие (фото)

Об этом рассказал начальник управления превентивной деятельности Иван Ищенко, передает "Первый Городской".

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Найденные предметы изъяли и направили на экспертизу. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа.

Отметим, сегодня должен решаться вопрос о продлении меры пресечения подсудимыми, содержащимся под стражей.