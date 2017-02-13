"Все, что мы чуть-чуть поломали, мы до ума доведем": комбат ВСУ принес извинения перед "Аскером"(видео)

Соответствующее видео на своем YouTube-канале опубликовал журналист Осман Пашаев.

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"За вчерашнее приношу свои извинения. Надеюсь, что мы с вами будем нести службу совместно. Все, что мы где-то чуть-чуть поломали, мы до ума доведем, все сделаем. Еще раз, за вчерашние ночные события приношу извинения", — сказал Шпанко.

В свою очередь координатор блокады Крыма Ленур Ислямов сообщил, что инцидент исчерпан - у них нет проблем с ВСУ.

Как сообщал УНИАН, радио «Куреш» писало, что в поселке Чонгар Херсонской области неизвестные вооруженные люди в военной форме захватили базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана. Это произошло 12 февраля вечером.

Чубаров 13 февраля подтвердил факт нападения на общественную организацию "Аскер", на территории которой размещен батальон им. Номана Челебиджихана.

В ВСУ в свою очередь опровергают слова Чубарова, заявляя, что на подразделения, выполняющие боевые задачи в Херсонской области на границе с оккупированным Крымом, пытались осуществить атаку представители незаконного вооруженного формирования.