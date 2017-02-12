Появились подробности ДТП с участием пьяного депутата Черкасского облсовета

Депутат Черкасского областного совета от Партии ветеранов Афганистана Александр Рыбченко сбил человека, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Инцидент подтвердили УНИАН собственные источники в полиции Черкасс.

Информацию о дорожно-транспортном происшествии УНИАН подтвердили в патрульной полиции Черкасс. По словам пресс-офицера Зои Вовк, инцидент случился вчера, 11 февраля, около 20.30 в центре города возле ресторана «Чайка»

«Водитель автомобиля “Мерседес-Бенц” совершил наезд на пешехода, 1962-го года рождения, в результате чего пострадавший попал в 3-ю городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и другими травмами. Водитель был нетрезв. Его освидетельствовали в наркодиспансере, результат – 1,4 промилле», – сказала Вовк.

Как сообщил УНИАН источник в полиции, в ДТП пострадал местный житель Олег Григорьевич Остапенко. ФИО и дата рождения этого человека полностью совпадают с данными однопартийца Рыбченко, члена Партии ветеранов Афганистана Олега Остапенко. В апреле прошлого года у Рыбченко был конфликт с Остапенко, тогда он назвал его «горе-афганцем».

В секторе коммуникаций ГУНП в Черкасской области корреспонденту УНИАН сообщили, что по факту открыли уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). В соответствии с санкцией статьи, Рыбченко “светит” штраф до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Стоит отметить, что 8 октября 2016 года Рыбченко также был остановлен полицейскими, поскольку управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения. В судебном порядке вина депутата в содеянном админправонарушении была доказана, взыскание на него не было наложено из-за того, что установленный законом срок (3 месяца) истек. Судья принял постановление о закрытии производства.