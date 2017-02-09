Прокурора Днепропетровской местной прокуратуры СБУ задержала во время получения 1,6 тысяч долларов взятки
18:36, 09 февраля 2017Происшествия
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Сотрудниками Службы безопасности Украины во время получения 1,6 тыс. долл. взятки задержан юрист 3 класса одной из Днепропетровских местных прокуратур.
Прокурор обещал поддержать в суде обвинительный акт, который не предусматривает лишения свободы обвиняемому / Фото УНИАН
Как сообщили в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что указанную сумму прокурор требовал от местного жителя, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.
За эти деньги прокурор обещал поддержать в суде обвинительный акт, который не предусматривает лишения свободы обвиняемому.
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В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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