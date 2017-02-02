На Львовщине помощник нардепа погорел на взятке (фото)

Помощника-консультанта народного депутата поймали во время получения взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ГПУ сообщили, что помощник депутата получил 10 тыс. долл. от частного предпринимателя за то, что ему не будут мешать работать и не будут отправлять определенной информации, правоохранителям и контролирующим органам.

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"В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия. Указанные лица задержаны", - сообщили в ГПУ, добавив, что задержанным готовят объявить подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

Как сообщал УНИАН ранее, в Одессе сегодня, 30 января, правоохранители задержали заместителя начальника таможенного поста во время получения взятки.

Установлено, что заместитель начальника таможенного поста Одесской таможни получил от представителя предприятия часть неправомерной выгоды в сумме 800 долларов за беспрепятственное таможенное оформление двух контейнеров с товарами.

Также, по данным прокуратуры, ранее этот чиновник требовал и получил от указанного гражданина взятку в размере 2,5 тыс. долларов.