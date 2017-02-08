Стрелков заявил, что в Донецке подорвали террориста "Гиви" в собственном кабинете

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

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"Ждем официальных сообщений и подтверждения, надеемся, что террорист, запятнавший себя убийствами и пытками гражданских лиц и пленных, находился в кабинете, и взлетел вслед за своим дружком "Моторолой", - говорится в его сообщении.

"Якобы взорван кабинет "Гиви" вместе с владельцем. Предположительно - попадание снаряда РПО "Шмель", - говорится в сообщении Стрелкова на его странице в ВКонтакте.

Ранее источник в силовых ведомствах сообщал УНИАН, что на Донбассе в ходе недавних боев в районе Авдеевской промзоны ранен главарь подразделения боевиков "Сомали" по прозвищу "Гиви" и ликвидирована вся его охрана.

Затем "Гиви" подтвердил информацию, что получил ранение в боях в промзоне Авдеевки.