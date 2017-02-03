На Донбассе ранен главарь боевиков "Гиви", вся его охрана ликвидирована - источник

12:30, 03 февраля 2017
Война
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На Донбассе в ходе недавних боев в районе Авдеевской промзоны ранен главарь подразделения боевиков "Сомали" по прозвищу "Гиви" и ликвидирована вся его охрана.

Боевика

Об этом УНИАН сообщил источник в силовых ведомствах.

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По словам собеседника агентства, в результате боев в районе Авдеевской промзоны, которые начались с 29 января, в результате чего украинские войска заняли новую позицию неподалеку от промзоны, был ранен "Гиви", который пытался в составе бандформирования вернуть утраченные рубежи.

О ранении "Гиви" 31 января также сообщали информресурсы боевиков.

Ранее военный "Мартин Брест" сообщил, что батальон "Сомали" - группировка террориста Михаила Толстых ("Гиви") - понес потери на уровне 40%. Отмечалось, что он отдал приказ бросить в бой свой последний резерв - танковую роту. При этом точное количество танков неизвестно.

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Теги: #Авдеевка#Гиви