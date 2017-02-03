Главарь боевиков "Гиви" подтвердил, что ранен под Авдеевкой

Это произошло, по его словам, 1 февраля 2017 года, передает пропагандистский Life.

В то же время "Гиви" отметил, что ранение оказалось "не опасным", после чего он продолжил "руководить" боевиками под Донецком.

Террорист утверждает, что за последние три дня были уничтожены четыре его "бойца", якобы несколько получили ранения.

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Ранее источник в силовых ведомствах сообщал УНИАН, что на Донбассе в ходе недавних боев в районе Авдеевской промзоны ранен главарь подразделения боевиков "Сомали" по прозвищу "Гиви" и ликвидирована вся его охрана.

По словам собеседника агентства, в результате боев в районе Авдеевской промзоны, которые начались с 29 января, в результате чего украинские войска заняли новую позицию неподалеку от промзоны, был ранен "Гиви", который пытался в составе бандформирования вернуть утраченные рубежи.

О ранении "Гиви" 31 января также сообщали информресурсы боевиков.