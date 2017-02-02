На Харьковщине задержали боевика, планировавшего теракты на железной дороге (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, 27-летний местный житель в начале 2014 года принимал участие в захвате здания Харьковской ОГА, а также в избиении патриотически настроенных активистов.

По данным СБУ, в апреле того же года он выехал в Славянск, где добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, которым руководил террорист Гиркин. В течение 2014-2016 годов в составе бандформирования "Спарта" злоумышленник принимал участие в боевых действиях против украинских подразделений.

На Харьковщину террорист прибыл с временно оккупированных территорий через Россию. По заданию своих кураторов он должен был взорвать железнодорожные пути в направлении Донецкой области, а также стратегически важные объекты топливно-энергетического комплекса.

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30 января оперативники СБУ с задействованием бойцов спецподразделения "Альфа" задержали диверсанта в пгт Донец Балаклейского района. Правоохранители изъяли у злоумышленника 1,2 кг тротила, почти 0,5 кг пластида, две ручные осколочные гранаты РГН, средства инициирования взрыва, а также картографические и фотоматериалы с отмеченными на них объектами для совершения терактов.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ. Следствие продолжается.