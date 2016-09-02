На Харьковщине диверсант получил 10 лет тюрьмы за подготовку теракта в Изюме

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Павла Угровецкого.

По его сведениям, суд установил, что в апреле текущего года житель Изюма заложил два взрывных устройства на путях железнодорожной станции "Изюм", на которые прибывали поезда с военной техникой Вооруженных сил Украины в зону АТО.

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Привести в действие детонаторы злоумышленник планировал дистанционно – с помощью вызова на мобильные телефоны, прикрепленные к взрывчатке. Однако диверсионный акт мужчина до конца не довел. Его задержали сотрудники Управления СБУ в области.

Во время осмотра места происшествия изъято 2 взрывных устройства с мобильными телефонами, прикрепленными к ним, и телефон-детонатор.

На этой неделе Изюмский горрайонный суд признал виновным 49-летнего мужчины по ч. 2 ст. 15 (законченное покушение на преступление) и ст.113 (диверсия) УК Украины.