В киевском метро задержали военнослужащего с 600 патронами и взрывчаткой

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации столичной полиции, происшествие произошло на станции метро «Житомирская».

Согласно сообщению, полицейские в вестибюле метро задержали 29-летнего мужчину, который перевозил в сумке большое количество патронов. Правоохранители обнаружили 600 патронов калибра 7,62 мм, 54 тротиловые шашки, 100 запалов к тротиловым шашкам и гранату РГД.

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«Согласно предварительной информации, уроженец Житомирской области проходит службу в одной из воинских частей. По его словам, все предметы он нашел во рву, возле полигона в городе Гончаровск, и вез домой для использования в личных целях», - отмечается в сообщении.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Военнослужащего задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Изъятый арсенал направлен на экспертное исследование. «Молодому человеку грозит до десяти лет тюремного заключения», - отметили в полиции.