В Харькове работники автомойки решили прокатиться на машине клиента и попали в ДТП (фото)

Об этом сообщает патрульная полиция города в Facebook.

«По предварительной информации, водитель Subaru Forester не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на препятствие, а именно светофор. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Как оказалось, за рулем Subaru Forester находился не владелец авто. По предварительным данным, в автомобиле находились двое 19-летних парней, которые оказались работниками одной из автомоек города», - сказано в сообщении.

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Полицейские установили владельца Subaru Forester и связались с ним по телефону. Мужчина сообщил правоохранителям, что накануне вечером оставил свой автомобиль на ночь на автомойке. Владелец срочно прибыл на место ДТП.

Отмечается, что на водителя, 19-летнего парня, инспекторы патрульной полиции составили административный материал по ст. 124 КУоАП.