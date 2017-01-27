Луценко: Полиция охраны обчистила дом в Княжичах после грабителей

Об этом он сообщил ТСН.

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В свою очередь в руководстве полиции охраны говорят - по их информации оперативники в дом без хозяина не заходили, только осматривали двор.

И добавили, что погибшие правоохранители всегда достойно несли службу.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.