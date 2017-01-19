В Княжичах провели следственный эксперимент: поминутно воссоздали события, в результате которых погибли 5 полицейских

Главный нюанс эксперимента, по словам полицейских, — разместить автомобиль полиции охраны на том месте, где находилась машина полиции охраны 4 декабря, передает Сегодня.

Кроме того, в задачи следователей входило понять то, кто и на каких позициях из бойцов находился в трагическую ночь, — эти данные необходимы для объективного расследования.

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Отмечается, что эксперимент позволит восстановить картину произошедшего. Итоги станут известны после анализа воспроизведения.

"Сейчас, после завершения внутреннего расследования, опасаемся того, чтобы под одну гребенку не были наказаны все силовики, даже невиновные", — говорит представитель полиции охраны, приехавший на воспроизведение.

В ходе эксперимента выяснился ранее не афишированный факт: в деле фигурирует еще один особняк на соседней улице – Тихой.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.